Gegen 11.30 Uhr am Samstag kam es in der Buchbrunner Straße in Kitzingen auf Höhe des Neuen Friedhofes zu einem Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden. Ein 52-jähriger Mann kam mit seinem Wagen vom Parkplatz des Neuen Friedhofes her und wollte nach rechts in die Buchbrunner Straße einbiegen. Dabei übersah er den Wagen einer 37-jährigen Frau, die auf der vorfahrtsberechtigten Buchbrunner Straße stadteinwärts fuhr. Der Mann prallte mit seinem Auto in die rechte Seite des Fahrzeuges der 37-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden von zusammen rund 20.000 Euro.

Vorschaubild: © Heiko Becker