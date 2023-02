Ein Unfall mit hohem Schaden ereignete sich am Montagmittag bei Mainbernheim. Laut Polizeibericht beabsichtigte eine 71-jährige Skoda-Fahrerin von der B 8 nach links in die Straße "Am Steinberg" abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Toyota einer 53-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Lenkerin des Toyotas leichte Verletzungen zu, sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die Feuerwehr Mainbernheim übernahm das Abbinden der auslaufenden Betriebsstoffe. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 14.000 Euro.