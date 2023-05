Es wird vorerst keine neue Flüchtlingsunterkunft in Marktbreit geben. Da die Stadt selber an dem möglichen Objekt im Winterseitenweg Interesse hat, verschob der Stadtrat am Montagabend eine Entscheidung, indem er eine Veränderungssperre für das Grundstück und sein Umfeld verhängte.

"Vor längerer oder nicht allzu langer Zeit", so eröffnete Bürgermeister Harald Kopp seine Erläuterungen, seien Vertreter der Eigentümergemeinschaft des Anwesens Winterseitenweg 18 auf ihn zugekommen, mit der Frage, ob die Stadt Bedarf an diesem Gebäude habe. Das Haus liegt in der Nachbarschaft des AWO-Seniorenheims in der Winterseite und wurde von diesem einige Jahre lang genutzt. Anschließend diente es während dessen Renovierung als Ausweichquartier für das Johanna-Kirchner-Haus und steht jetzt leer.

Prinzipiell könnte das Anwesen natürlich von großem Interesse für die Stadt Marktbreit sein, denn es liegt ganz in der Nähe von Grund- und Mittelschule. Und hier steht in den kommenden Jahre die Einführung der Mittagsbetreuung an. Noch sind die Schulverbände wohl nicht so weit, dass es da konkrete Raumplanungen gibt, aber eine Option in der Nähe wäre eine gute Sache. Sobald der Bedarf geklärt ist, werde sich Kopp wieder melden.

Bis zu 65 Menschen könnten Platz finden

Das war aber den Eigentümern wohl zu vage und so erhielt Kopp von der Regierung von Unterfranken eine Anruf bezüglich einer möglichen Flüchtlingsunterkunft in dem Haus. Nach einem Gespräch mit dem Landratsamt war für Kopp auch klar: Eigentlich ist der Landkreis für die Unterbringung von Flüchtlingen zuständig und der habe seine Aufgaben gemacht. Mit einer Unterbringungsquote von 104 Prozent sei er sehr gut dabei, hätten doch andere Landkreise, so Kopp, gerade mal 80 Prozent erfüllt.

Vor einigen Wochen ist nun ein Bauantrag der Eigentümer bei der Stadt eingegangen, zur "Nutzungsänderung eines Altenwohnheims zur Flüchtlingsunterkunft für Asylbewerber". Insgesamt sollten dort 65 Asylbewerber in Zwei- bis Vier-Bett-Zimmern untergebracht werden. Eine Zustimmung der Nachbarn zum Antrag ist nicht ersichtlich.

Mit einer Genehmigung des Antrags würde der Stadt aber die Möglichkeit zur Erweiterung der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder dort entzogen. Berechnungen der Verwaltung gehen davon aus, dass bis 2029 ein zusätzlicher Bedarf von rund 150 Plätzen entstehen würde. Deshalb überlege der Schulverband, zusätzliche Räumlichkeiten in Schulnähe zu erwerben, was mit der Winterseite 18 möglich wäre.

Einstimmiges Votum gegen den Bauantrag

Grund genug für die Räte, nun die Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Winterseite 18 und die angrenzenden Grundstücke zu beschließen. Damit soll den Grundeignern auch die "Möglichkeit zur Nachverdichtung mit großzügigen Baugrenzen" ermöglicht werden. Dem Beschluss folgte dann der Erlass einer Veränderungssperre für diesen Bereich für die Dauer von zwei Jahren und die Ablehnung des Bauantrags. Alle Beschlüsse fielen einstimmig und ohne Diskussion.

Im anschließenden Bauausschuss genehmigten die Rätinnen und Räte die Befreiung von der Gestaltungssatzung bei einem Anwesen in der Bachgasse, wo Dachliege- und Erkerfenster aus Kunststoff beibehalten werden können.

Auf dem Gelände des Kleintierzuchtvereins auf der Struth darf die Firma Novec einen Funkmast errichten, auf dem Mobilfunkanbieter Sende- und Empfangsmodule anbringen können.

Wie schon in den vergangenen Jahren darf die Goldene Traube auf dem Gehweg in der Mainstraße eine Freischankfläche einrichten. Die Nutzungsdauer ist von April bis Oktober gültig.