Nach dem Comeback im vergangenen Jahr nach zwei Jahren Corona-Zwangspause bei bestem Wetter und zahlreichen Gästen ist die Festgemeinschaft Segnitz in diesem Jahr besonders motiviert, jetzt wo es auf die Zielgerade zum 11. Segnitzer Mainfest geht. Dieses findet wie immer am zweiten Juli-Wochenende statt, also diesmal vom 7. bis 9. Juli. Diese und folgende Informationen sind einer Mitteilung der Festgemeinschaft Segnitz entnommen.

Am Freitag, 7. Juli, gibt es eine Premiere beim Mainfest. Erstmalig wird die Band Noise aus Kitzingen das Fest musikalisch eröffnen. Am Samstag, 8. Juli, gibt es ein Wiedersehen mit den Taubertaler Musikanten, die bereits vergangenes Jahr für Stimmung gesorgt haben. Am Sonntag schließlich folgt nach dem traditionellen Festgottesdienst und dem Mittagessen zu Kaffee und Kuchen der inzwischen ebenso traditionelle Festausklang mit den Willanzheimer Musikanten.

Kulinarisch werden neben den gewohnten Steak-, Bratwurst- und Brotzeitangeboten sowie den frischen Salattellern auch wieder fränkisches Bier und Weine aus Segnitz geboten. Diese wurden von den Mitgliedern der Festgemeinschaft bei einer Weinprobe ausgewählt. Der Weinliebhaber darf sich auf die traditionellen fränkischen Weißweine wie den Silvaner und den Bacchus sowie auf einen Rotling und mit einem Rubino auch auf einen Rotwein freuen. Zudem wird eine große Auswahl an Bocksbeuteln auf der Weinkarte stehen.