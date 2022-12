Mit dem bevorstehenden Schulabschluss stehen die jugendlichen Schüler*innen vor einer der schwierigsten Fragen ihrer persönlichen Entwicklung – was will ich nach der Schule für einen Beruf ausüben?

Diese Thematik behandeln die Schüler*innen der 9. Jahrgangsstufe an der D.-Paul-Eber-Mittelschule in Kitzingen mit ihren Lehrkräften, Frau Königs-Säger und Frau Bauereiß sowie den Berufseinstiegsbegleiterinnen Katrin Scheder und Nanna Baum. Dabei werden, über die einzelnen Jahrgangsstufen verteilt, im Unterricht viele Bausteine der beruflichen Orientierung, wie z. B. das Erstellen eines Bewerbungsschreibens oder eines Lebenslaufs durchgesprochen und individuell geübt. Doch wie geht es nach dem Versenden des Bewerbungsschreibens weiter? Was muss ich beachten, wenn ich es zu einem Vorstellungsgespräch schaffe? Diese Fragen sind nicht unbedingt im Klassenzimmer zu beantworten und der Blickwinkel aus der Sicht der Unternehmen wäre sehr hilfreich.

Um den Schüler*innen diesen "sehr erfreulichen und gewinnbringenden Einblick" (Frau Königs-Säger) näherzubringen, fand gemeinsam mit dem Kitzinger Unternehmen Franken Guss GmbH & Co. KG ein vierstündiger Bewerbungsworkshop für die beiden 9. Jahrgangsstufen statt. Im Rahmen dieses schulinternen Trainings konnten Tina Weber (Leiterin Team Bildung und verantwortliche Personalentwicklerin bei Franken Guss) und Florian Göbel (Lehrer in der Wirtschaft und zuständig für HR-Projekte) den zukünftigen Bewerber*innen zahlreiche Hilfestellungen und Tipps für ihren Bewerbungsprozess geben. Frau Weber führte dazu unter anderem an beiden Terminen ein Bewerbungsgespräch mit je einem Schüler durch, um dies im Anschluss gemeinsam mit der Klasse zu analysieren.

Zum Abschluss absolvierten die beiden 9. Jahrgangsstufen noch einen gekürzten Einstellungstest, um auch diesen Baustein im Rahmen eines Bewerbungsprozesses kennen zu lernen. "Bis bald, wir kommen gerne wieder und geben euch die korrigierten Tests zurück", verabschiedeten sich die Gäste.

Da der Workshop aufgrund der sehr positiven Rückmeldung auch in der Abschlussklasse 10M stattfinden wird, gibt es zeitnah ein Wiedersehen an der D.-Paul-Eber-Mittelschule.

Von: Sandra Bauereiß (Lehrerin, D.-Paul-Eber-Mittelschule, Kitzingen)