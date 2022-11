Ende Januar 2022 ist ein Seat-Fahrer gegen 18.30 Uhr in der Autobahnbaustelle bei Rüdenhausen in die Baustellenbegrenzung gefahren. An dem Auto entstand Totalschaden. Zwei weitere Fahrzeuge wurden beschädigt. Unterm Strich entstand an den Autos und der Baustelleneinrichtung ein Schaden von rund 6500 Euro. Die Polizei ging nach der Unfallaufnahme von einem Sekundenschlaf als Unfallursache aus. Damit hatte der Fahrer ein Problem.

Wird durch Sekundenschaf ein Unfall verursacht, gilt das als eine Straftat. Für die Rechtsprechung ist das zwar ein "strittiges Feld", wie Richterin Ingrid Johann bei einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Kitzingen sagte. In der Regel geht man aber davon aus, dass es vor dem kurzen, aber gefährlichen Einnicken Warnzeichen gibt. Werden die vom Fahrer ignoriert, führt er sein Auto, obwohl er dazu "infolge körperlicher oder geistiger Mängel nicht in der Lage ist". Das ist eine fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs.

Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt

Dieser Vorwurf stand in einem Strafbefehl, den der Seat-Fahrer erhielt. Der 60-jährige Facharzt aus dem Raum Würzburg sollte 9000 Euro (60 Tagessätze zu 150 Euro) zahlen. Zudem wäre die Fahrerlaubnis für einige Monate weg gewesen. Der Mann legte Einspruch ein – mit Erfolg. Das Verfahren vor dem Amtsgericht wurde eingestellt. Der Mann muss allerdings 4000 Euro als Geldauflage zahlen. Damit wird die Unfallursache im Dunkeln bleiben. Für den Fahrer aber ist die Sache erledigt, auch wenn ihn die Geldauflage daran erinnert, dass er irgendeinen Fehler gemacht haben muss.

"Ich weiß nicht, warum ich in die Absperrung gefahren bin", sagte der Mann dem Gericht. Sekundenschlaf sei zwar bei der Unfallaufnahme angesprochen worden, er halte dies aber für unwahrscheinlich. "Ich war ausgeschlafen, ausgeruht und fühlte mich fit", erzählte er. Er sei am Vortag des Unfalls mit seiner Frau als Fahrerin bei einer Familienfeier in München gewesen. Die habe früh geendet. Nach einer erholsamen Nacht sei das Paar nach Ingoldstadt gefahren, um Bekannte zu besuchen. Nach dem Kaffee ging es weiter nach Nürnberg. Erst in Nürnberg sei er dann in den Seat eingestiegen, um nach Hause nach Würzburg zu fahren. Eine dreiviertel Stunde ist es in der "ewig langen Bausstelle auf der A 3 irgendwie zu dem Unfall gekommen".

Warum, konnte er nicht sagen, irgendwelche Ermüdungserscheinungen oder andere Anzeichen für eine Übermüdung habe es jedenfalls nicht gegeben, sagte der Mann, der weder vor noch nach dem Unfall irgendwie negativ aufgefalllen ist. "Ich tendiere zum 153 a", sagte das Gericht schließlich und meinte damit die Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage.

"Das finde ich in diesem Fall nicht abwegig", sagte die Staatsanwältin mit Blick auf das leere Bundeszentral- und Fahreignungsregister, das für "einen besonnenen Fahrer" spreche. Diese Einstellung kam dann auch so. Der Mann muss zwar zahlen, das Problem mit dem drohenden Führerschein-Entzug ist er aber los.