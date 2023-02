Dass in diesen Zeiten praktisch immer und überall ein Video mitläuft, kann auch seine Vorteile haben. Zum Beispiel, wenn es um den Nachweis einer Straftat geht. Im Juli 2022 hat ein Schüler sein Handy laufen lassen, als ein 16-Jähriger auf einem Schulhof im Landkreis Kitzingen auf einen ehemaligen Mitschüler losging. Klar zu erkennen: Schläge mit der Faust und Tritte.

Ein halbes Jahr später musste sich der 16-Jährige vor dem Jugendrichter verantworten. Der Vorwurf: Körperverletzung und Sachbeschädigung. Der junge Mann war im Juli in seine ehemalige Schule gekommen, um einen Kumpel abzuholen. Auf dem Schulhof ist er dann einem ehemaligen Mitschüler begegnet. Er hat ihn am Rucksack gepackt, zu Boden gerissen und ihn mit der Faust und mit Tritten traktiert. Zu leugnen gab es nichts. Das später ins Netz gestellte "heftige Video", wie es Hülle nannte, zeigte in relativ guter Bildqualität die Aktion des 16-Jährigen.

Die versuchte der junge Mann dem Gericht mit der Vorgeschichte zu erklärten. Als er vor ein paar Jahren an die Kitzinger Schule gekommen sei, habe ihn sein Kontrahent grundlos gemobbt. "Er hat mich von Anfang an blöde angemacht und gelästert", sagte er. Auch als er die Schule wegen eines Umzugs verlassen hatte, habe der junge Mann "weiter schlecht über mich geredet".

Schläger kommt mit Sozialstunden davon

Als er zwei Jahre nach Verlassen der Schule wieder einmal zurückkehrte, um einem Kumpel zu besuchen, sei ihm sein "Feind" über den Weg gelaufen. Als der den 16-Jährigen als "Wichser" beleidigt hatte, habe er zugeschlagen. Dass das ein Fehler war, hat er ein halbes Jahr später eingesehen. Und auch, dass die Straftat Konsequenzen haben muss.

Allerdings fielen die nicht allzu heftig aus. Auch mit Blick auf die Vorgeschichte, das weiße Bundeszentralregister und die positive Prognose der Jugendgerichtshilfe schlug Hülle die Einstellung des Verfahrens ein. Die gibt es allerdings nicht umsonst. 60 Sozialstunden muss der junge Mann bis Ende April abbrummen; dann ist diese Sache für ihn erledigt. Damit konnten alle Seite leben. "Lassen Sie sich das eine Lehre sein", sagte Hülle zum Abschied. "Auf Wiedersehen", sagte er nicht.