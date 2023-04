56 Jahre lang hat der Mann auf dem Bau gearbeitet. Dann, im März 2022, kam ein Schlaganfall. Der Rentner war für mehrere Monate außer Gefecht. Ein Schicksalsschlag, der normalerweise kein Thema für eine Gerichtsverhandlung ist. Weil aber in der Zeit der Reha 3000 Euro und Scheidungsunterlagen aus der Wohnung des Mannes verschwunden waren, hatte Richterin Ilka Matthes den Fall auf dem Tisch. Ein Urteil gab es allerdings nicht.

Auf der Anklagebank des Amtsgerichts Kitzingen saß die Tochter des 74-Jährigen. Der hatte die 47-Jährige angezeigt. Der Vorwurf: Diebstahl. Laut Anklage soll die Frau nach dem Schlaganfall aus der Wohnung ihres Vaters rund 3000 Euro sowie einen Ordner mit Scheidungsunterlagen mitgenommen haben.

Diesen Vorwurf wies die Tochter weit von sich. Sie sei von dem Schlaganfall ihres Vaters informiert worden. Als sie ankam, habe die Feuerwehr bereits die Wohnungstür geöffnet. Ihr Vater sei ins Krankenhaus gebracht worden. Sie habe über eine Vollmacht für ihren Vater verfügt, habe Geldbeutel mit den Papieren, weitere Unterlagen und eine Kaffeemaschine nach der Anweisung des Vaters aus der Wohnung geholt. "Mehr nicht – und schon gar kein Bargeld", sagte sie.

Schwierige Familienverhältnisse deuten sich an

Als sie die Sachen später dem Vater wieder zurückgeben wollte, gegen eine Unterschrift, verweigerte der diese. Er erklärte dem Gericht: "Der unterschreibe ich gar nichts mehr." Und deutete an, dass ihm die Unterschrift unter die Vollmacht für die Tochter "untergeschoben" worden sei. Worte, die die eher schwierigen Familienverhältnisse andeuten.

Der Vater will sich seit Jahren scheiden lassen. Das klappt aber irgendwie nicht. Das Verhältnis der Tochter zu ihrer Stiefmutter beschrieb der Mann mit den Worten: "Die sind wie Hund und Katz." Seine Kontakte zur Tochter beschränken sich eher auf gelegentliche Telefonate.

In dieser Situation passierte der Schlaganfall. Und dann war die Tür der Wohnung mehr oder weniger offen. Wer genau Zugang hatte, blieb unklar. Die Tochter kümmerte sich jedenfalls nach eigenen Angaben um das, was sie laut Vollmacht tun musste und konnte.

Anklage statt Dank

Heraus kam am Ende allerdings kein Dankeschön für die Mühen, sondern das Verfahren vor dem Amtsgericht. Für den sichtbar von den Folgen des Schlaganfalls gezeichneten Vater war klar: "Sie hat die Sachen genommen – wer denn sonst?" Und er betonte immer wieder: "Ich will nur mein Zeug zurück, sonst nichts." Das griff die Richterin auf. Die Frage nach dem Interesse an einer Verurteilung der Tochter verneinte der Vater. Den Strafantrag zog er folglich zurück.

Damit stand das Gericht vor vielen ungeklärten Fragen, einigen sich widersprechenden Aussagen und der Frage nach dem Gesundheitszustand des Mannes nach dem Schlaganfall. Es zeichnete sich ab, dass es schwierig bis unmöglich werden könnte, den Vorwurf der Anklage nachzuweisen.

Der Verteidiger brachte einen Freispruch ins Spiel. Der wurde es dann nicht ganz. Das Verfahren wurde ohne Auflagen eingestellt. Also ein Freispruch zweiter Klasse, der Fragen offen lässt. Der Diebstahl wird damit ein Familiengeheimnis bleiben.