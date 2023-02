Am Montagabend fiel einer Fußstreife der Polizeiinspektion Kitzingen am "Unteren Mainkai" in Kitzingen ein Mann und eine Frau auf, die auf einer Parkbank sitzend einen Joint rauchten, teilte die Polizei in ihrem Bericht mit. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei dem Mann außer dem Joint noch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt werden. Bei der Frau stellten die Beamten noch einen Verstoß nach dem Aufenthaltsgesetz fest. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.