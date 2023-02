Genau 78 Jahre nach dem Luftangriff auf Kitzingen gedachte Bürgermeisterin Astrid Glos zusammen mit Vertretern der Stadt am neuen Friedhof der Opfer und erinnerte, wie wichtig und zerbrechlich Frieden ist. Gedenktage hätten auch und gerade angesichts der jüngsten Ereignisse in der Ukraine eine wichtige Bedeutung.

Mehr als 700 Menschen starben am 23. Februar 1945 in Kitzingen. Im Verlauf des kaum 90 Minuten währenden Angriffs wurden 800 Häuser und 2020 Wohnungen, die Kanalisation, die Gas- und Kabelanlagen zerstört. Sie erinnerte an viele Einzelschicksale: Menschen wurden von herabstürzenden Balken und Steinen erschlagen oder erstickten unter Schutt und Staub. Andere, die den rettenden Luftschutzkeller nicht mehr hatten erreichen können, wurden durch die Wucht der explodierenden Bomben an die Mauern der Häuser geschleudert und zerschmettert. Wieder andere, die im Luftschutzkeller bereits verschüttet waren, wurden von den Trümmern zerquetscht, die durch weitere Bomben in Bewegung geraten waren. Zu den Opfern gehörten auch viele Helfende der verschiedenen Einsatzkommandos und Flak-Soldaten, die sofort nach der ersten Angriffswelle mit den Bergungs- und Aufräumarbeiten begonnen hatten. Sie starben im Bombenhagel der zweiten und dritten Angriffswelle.

Katastrophe für Mensch und Natur

Jahrzehnte nach dem unheilvollsten Tag der Stadtgeschichte gebe es Menschen, die meinten, man solle diesen Gedenktag nicht mehr begehen. Eine lebendige Erinnerung sei aber aus vielen Gründen notwendig, damit das Elend der Opfer und das Leid der Hinterbliebenen niemals vergessen werde. Krieg sei kein Naturgesetz, breche nicht nach Art einer Naturkatastrophe einfach aus, er werde zur Katastrophe für Mensch und Natur, weil politisch verantwortlich handelnde Menschen versagen. Das lasse sich auch beinahe acht Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkrieges beobachten.

In der Nacht auf den Gedenktag 2022 machte Russland mobil und führe entgegen aller damaligen Mahnungen einen erbitterten Krieg gegen die Ukraine. Viele unschuldige Menschen erlitten dort Szenarien, wie sie Zeitzeugen des 23. Februar 1945 schilderten. Dabei sei Frieden die Bedingung dafür, dass die Menschheit gedeihen kann. Frieden existiere jedoch nicht aus eigenem Willen. "Es hängt von uns ab, von unserem Mut, ihn zu bauen und zu bewachen, zu bewahren und an zukünftige Generationen weiterzugeben", so Glos. Mit Worten und Taten müsse die Menschheit dafür einstehen, dass wieder mehr Frieden entstehen kann. Das seien wir den Opfern und Überlebenden des 23. Februar 1945 weiter schuldig – und den Kindern.

Beklemmung im Vorjahr

Dekanin Kerstin Baderschneider skizzierte das Szenario von 1945 nach. Die Kinder von damals hätten graue Haare bekommen und plötzlich sei alles wieder da. Im Vorjahr habe man noch Beklemmung gespürt, dann sei das Unfassbare geschehen und zeige, wie fragil Sicherheit und Frieden seien und wie das Spiel mit der Angst gewinnt.

Der evangelische Posaunenchor umrahmte die Gedenkveranstaltung, die Dekanin und Pfarrvikar Nicolas Kehl sprachen ein Gebet.