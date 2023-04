Der Wettergott war am Sonntag kein Kitzinger, denn der Regen pfuschte dem veranstaltenden Stadtmarketingverein beim Kitzinger Frühling arg ins Handwerk. Da blitzten auch die neuen Modelle edler Karossen auf der Automeile kaum bei dem schlechten Wetter. In Zeiten der Elektromobilität durften natürlich auch Elektroautos mehrerer Hersteller nicht fehlen.

Auf der Alten Mainbrücke standen Fahrräder im Mittelpunkt und E-Bikes, dort blieben immer wieder Interessierte stehen. Zwischen Falterturm und Mainufer gab es am Nachmittag viele Aktivitäten und Aktionen. Viele Dienstleiter präsentierten sich mit ihren Angeboten.

Beim verkaufsoffenen Sonntag präsentierten Einzelhändler die neue Frühjahrsmode und eine breite Produktpalette. Für Kinder war viel geboten wie Bungee-Trampoline oder Kinderkarussell und zudem lockte der Rummel am Etwashäuser Bleichwasen. Eine Tombola zugunsten der Kinderkrebsstation Regenbogen in der Rathaushalle rundete den Tag ab. Für eine etwas bessere Stimmung bei dem miesen Wetter sorgte eine Band am Königsplatz.

Start in die Tourismussaison

In den Aktionstag war die Auftaktveranstaltung zur Tourismussaison von der Touristinformation eingebettet, wozu der Kolping-Musikkorps aufspielte. Etwashausens Gärtnerkönigin Elena Eden, Siedlerkönigin Lea Schäfer und Sickershausens Weinprinzessin Sophia Beer kredenzten Kitzinger Silvaner-Schoppen.

Erstmals vorgestellte wurde der neue Gästeführerwein mit einem von Künstler Klaus Christof kreierten Etikett. In diesem Bocksbeutel ist ein Silvaner des Mainstockheimer Weinguts Burlein abgefüllt, der aus einer Blindverkostung als Sieger vorgegangen war.

Ausblick auf Mainfestival

Die Leiterin der Touristinformation, Corinna Neeser, lud schon jetzt zum Mainfestival am 1. Mai ein. Dort wird eine Verkostungsmöglichkeit für die Weine zum Kitzinger Weinfest im Juni geben und die Touristinformation wirkt heuer als Mitveranstalter.

In Sichtweite des Stadtbalkons hatten sich Umweltreferent Uwe Hartmann und der städtische Klimamanager Martin Schneider postiert. Sie gaben den Gästen praktische und niedergeschriebene Tipps zur Müllvermeidung. Gerne ließen sich die Besucherinnen und Besucher mit Steinkraut oder Tütchen mit Blumen- und Kräutersamen beschenken.