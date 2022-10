Patricia Eichelmann ist die neue Elternbeiratsvorsitzende am Egbert-Gymnasium. Als Stellvertreter fungiert Matthias Mergenthaler. Thekla Horlemann übernimmt das Amt des Schriftführers, Sabine König verwaltet die Kasse. Das zwölfköpfige Gremium des Elternbeirats wurde für die kommenden beiden Jahre neu gewählt.

Während der Auszählung der Stimmen hielten Dr. Felicitas und Fabian Saal wertvolle Tipps und Tricks zum Gedächtnistraining bereit. Es ging um effektive Techniken, wie man das Potenzial des Gedächtnisses am besten ausschöpft. Weithin bekannt ist die "Eselsbrücke" als ein Überbegriff für alle möglichen Arten von Gedächtnisstützen. Oft versteht man darunter auch Merksprüche oder Reime, mit denen man sich mehrere zusammengehörige Fakten schnell merken kann.

Bei der "Locimethode" geht man in Gedanken bekannte Orte wie die eigene Wohnung oder den Weg zur Uni ab und erstellt so eine "Route" bis hin zu ganzen "Gedächtnispalästen". Markante Punkte bilden die sogenannten "Routenpunkte". Nun werden die Lerninhalte in Bilder umgewandelt und in Gedanken bildlich auf diesen Routenpunkten abgelegt. Mit der Locimethode kann man also jederzeit Unmengen an Fakten aus deinem Gedächtnis abrufen – und das auch noch in der richtigen Reihenfolge.

Bei der Geschichtenmethode werden die Fakten, die man sich merken will, in eine möglichst verrückte Geschichte eingebaut – sie ist also eine einfache Technik, mit der man sich Informationen schnell in der richtigen Reihenfolge merken kann! Mit dem Zahl-Bild-System speichert man Zahlen endlich für immer im Langzeitgedächtnis ab: Hierbei werden Zahlen in Bilder umgewandelt – denn Bilder kann sich unser Gehirn viel besser merken kann als abstrakte Ziffern. So können die Eins als Gewehr oder die Zwei als Schwanenhals erinnert werden.

Mit der Schlüsselwortmethode lassen sich schließlich Vokabeln und Fachbegriffe ganz leicht merken: Zuerst sucht man sich ein ähnlich klingendes "Schlüsselwort" und verknüpft dieses Schlüsselwort dann bildlich mit der eigentlichen Bedeutung der Vokabel bzw. des Fachbegriffs. Auch die anwesenden Schüler holten sich bei dem Vortrag wertvolle Tipps für die Erledigung der mündlichen Hausaufgaben

Von: Reinhard Klos (Mitarbeiter in der Schulleitung, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)