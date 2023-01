Der "Hörsaal on Tour" macht am Donnerstag, 19. Januar, um 19.30 Uhr, Station im Schelfenhaus Volkach, teilt die Verwaltungsgemeinschaft Volkach mit. Der kostenfreie Vortrag "Sandhasen, Mainscheißer und Zwiebeltreter – Ortsnecknamen in Unterfranken" von Dr. Monika Fritz-Scheuplein vom Unterfränkischen Dialektinstitut der Uni Würzburg, ist Teil der Wintervortragsreihe des Universitätsbundes Würzburg.

Die Reihe "Hörsaal on Tour“ bietet über 70 Fachvorträge pro Jahr, in denen aktuelle Themen aus allen Fakultäten der Würzburger Universität vorgestellt werden und findet seit Jahren an über 20 Orten in der gesamten Region, unter anderem auch regelmäßig in Volkach statt.

Zum Inhalt des Vortrages: Die Namen, die Unterfranken sich für ihre Nachbarn ausdenken, sind selten schmeichelhaft. Aber sie sind ein Dokument für den unterfränkischen Einfallsreichtum und den bisweilen derben Humor, wenn es ums Schimpfen und Spotten geht. In dem Vortrag von Dr. Fritz-Scheuplein wird besonderes Augenmerk auf die Ortsnecknamen aus der Region gelegt.

Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenfrei, aber nur mit Anmeldung unter Tel.: (09381) 40128 oder online unter vhs@volkach.de. Alle Termine stehen auch im Internet unter www.vhs-vo-geo.de oder www.unibund.de