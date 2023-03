Zu einem Zwischenfall kam es am Montagnachmittag in Kitzingen. Ein 29-Jähriger fuhr auf der Mainbernheimer Straße in Kitzingen mit einem Fiat Ducato hinter einer Mercedes E-Klasse stadteinwärts. Wie die Polizeiinspektion Kitzingen in ihrem Bericht informiert, gab der Fiat-Fahrer an, dass der Mercedes-Fahrer eine Zigarette aus dem Fenster geworfen hätte. An der nächsten Ampel machte ihn der 29-Jährige auf sein Fehlverhalten aufmerksam.

Anschließend fuhren die beiden Verkehrsteilnehmer weiter bis zur nächsten Kreuzung und mussten dort verkehrsbedingt erneut anhalten. Der Mercedes-Fahrer sei dann ausgestiegen, hätte gegen den Spiegel des Fiat getreten und den 29-Jährigen ins Gesicht gespuckt. Danach fuhr der Mann weg. Das Kennzeichen merkte sich der Ducato-Fahrer. Gegen den Fahrer des Mercedes wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.