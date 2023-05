Wenn Erstklässler eine Schulfeier moderieren, dann staunen Gäste, Mitschüler und Lehrkräfte gleichermaßen. Die regelmäßig an der Albert-Schweitzer-Grundschule vor den zweiwöchigen Ferien stattfindenden Veranstaltungen werden im Wechsel von allen Jahrgangsstufen moderiert. Nun also waren die Erstklässler an der Reihe. Souverän und selbstbewusst führten die "Kleinen" durch das Programm. Selbst englische Programmpunkte wurden tadellos angesagt.

Musikalisch eröffnete die vierte Klasse mit dem auf Englisch und Bayrisch intonierten Klassiker "I like the flowers". Dass sie nicht nur moderieren können, zeigten anschließend die Erstklässler. Sie trugen vor, was sie alles im Unterricht zum Thema "Löwenzahn" gelernt und erforscht hatten. Die zweite Klasse demonstrierte, was man alles mit einem Fädelfaden anstellen kann. Wo andere die Fäden hoffnungslos verknoten würden, zauberten die Kinder Indianerstirnbänder, Eulen oder Hexenbesen und sorgten so für allerlei Erstaunen und Erheiterung unter den Zuschauern.

Die stellvertretende Schulleiterin Frau Schirm ehrte daraufhin die erfolgreichsten Schüler und Schülerinnen des Känguruwettbewerbs für die dritten und vierten Klassen. Das waren Lian Kwon aus der 3a und Mara Dressler aus der vierten Klasse, die nicht nur Schulbeste war, sondern auch von allen Kindern den größten Kängurusprung geschafft hatte.

Weiter ging es mit dem Lied "Simsalasing", das vom Schulchor vorgetragen wurde. Als Nächstes präsentierte die Klasse 3a ihre im Musikunterricht erstellten Lapbooks zum musikalischen Märchen "Peter und der Wolf" von Sergey Prokofjew. Ein kleines Ratespiel durfte dabei natürlich nicht fehlen. Sportlich ging es mit der 3b und ihrer mit einigen akrobatischen Elementen bereicherten Rädershow weiter. Koordination und Gleichgewichtssinn der Kinder beeindruckten vor allem bei den Darbietungen auf der Langbank. Den Abschluss bildete schließlich die vierte Klasse mit dem englischen Märchen "Jack and the Beanstalk", das sie humorvoll als kleines Theaterstück mit gekonnter Aussprache umsetzte. Schulleiter Harald Schafferhans bedankte sich zuletzt bei allen Akteuren und gab schon einmal einen kleinen Ausblick auf kommende Veranstaltungen.

Von: Harald Schafferhans (Schulleiter, Albert-Schweitzer-Grundschule )