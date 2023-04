Rentner ohne Führerschein in Tiefenstockheim unterwegs

Einen 71-jährigen Autofahrer kontrollierte die Polizei am Karfreitagmorgen in Tiefenstockheim. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht in Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Die Fahrt war somit beendet. Er musste einen Bekannten verständigen, der ihn samt Wagen an der Kontrollstelle abholte. Den Rentner erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Geparktes Auto in Wiesentheid beschädigt

Am Karfreitag wurde in der Zeit von 2 bis 9.30 Uhr in Wiesentheid in der Alten Abtswinder Straße ein dort ordnungsgemäß geparkter Wagen ramponiert. Der unbekannte Täter beschädigte den Türgriff auf der Fahrerseite. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Schwarzfahrer am Bleichwasen erwischt

Die Polizei wurde am Ostersonntag um 16 Uhr auf einen Rollerfahrer aufmerksam, der seine Runden auf dem Parkplatz Bleichwasen in Kitzingen drehte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er keinen Führerschein hatte. Die Weiterfahrt wurde vor Ort unterbunden, das Kraftfahrzeug an die Mutter übergeben und ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eröffnet.

Polizei stoppt zwei Brüder beim Schwarzfahren in einer Baustelle

Fast zeitgleich stoppte eine Streife zwei Motorradfahrer im Baustellenbereich an der Autobahn bei Rüdenhausen. Zwei Brüder testeten Geländemaschinen für die kommende Saison, als die Polizisten auf sie aufmerksam wurden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Brüder nicht Erlaubnis hatten, die Krafträder zu führen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Ob in der Baustelle ein Schaden entstanden ist, muss noch ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eröffnet.

Geparktes Auto auf Kitzinger Supermarktparkplatz angefahren

Zwischen 10 und 11.30 Uhr kam es am Samstag zu einer Unfallflucht auf einem Supermarktparkplatz in der Marktbreiter Straße in Kitzingen. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes parkte dort sein Fahrzeug und ging einkaufen. Als er zurückkam, stellte er an seiner hinteren Stoßstange einen Schaden fest. Ein Verursacher meldete sich bislang nicht.

Vereinsheim in Feuerbach beschädigt

Bei einem Vereinsheim Am Triebweg in Feuerbach wurden zwischen Sonntag, 2. April, und Samstag, 8. April, mehrere Löcher in die Überdachung des Außenbereichs geschlagen.

Bußgeld und Fahrverbot für Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Samstag kontrollierte die Polizei den Fahrer eines Kleinkraftrades in Kitzingen. Dabei stellte sie drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Fahrer räumte den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Den 39-Jährigen erwartet ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Bauwagen bei Mainstockheim gestohlen

Zwischen 18. Februar und 7. April verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt auf ein Waldgrundstück im Bereich Mainstockheim und stahl einen dort abgestellten camouflagefarbigen Bauwagen.

Hinweise nimmt die Polizei Kitzingen unter der Tel.: (09321) 1410 entgegen.