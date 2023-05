"Vom Computerbildschirm zum fertigen Buch – die Technik der Buchherstellung" lautete das Thema eines Workshops, den die 11. Jahrgangsstufe des Egbert-Gymnasiums im Rahmen der Münsterschwarzacher Büchertage erleben durfte. René Scholz, der "Herr über die Druckmaschinen" bei Benedict Press, erläuterte das Verfahren des Offset-Drucks. Die Schüler spannten einmal eine Druckplatte ein und lernten die modernen Farben kennen, die heute auf Leinölbasis hergestellt werden und damit gesundheitlich unbedenklich sind. "Wir dürften mit diesen Farben sogar Lebensmittelverpackungen drucken."

Scholz zeigte den Schülern auch auf, welche Ausbildungsberufe in der Druckerei der Mönche von Münsterschwarzach erlernt werden können: Neben dem technischen Bereich des Drucks gibt es da zum Beispiel auch noch die Ausbildung zum Mediengestalter. Die Schüler konnten sich davon überzeugen, dass die beiden Druckmaschinen aus den Jahren 1988 und 2006 dank guter Pflege und Wartung immer noch herausragende Qualität erzeugen, die gerade bei Kunstdrucken und Katalogen für Kunstausstellungen gefragt ist. Und René Scholz ist sich sicher, dass gute Druckerzeugnisse auch in Zukunft gefragt sein werden, denn: "Beim Lesen mit dem E-Book-Reader tun mir irgendwann die Augen weh", so Scholz.

Neben der Führung durch die Druckerei gab es eine Reihe weiterer Workshops für die Schüler des EGM: Wie kommt ein Buch zur Welt? Wie funktioniert das Marketing? Wie passen künstliche Intelligenz und Poesie zusammen? Dies sind nur drei von vielen Fragen, die von externen Referenten beantwortet wurden.

Von: Reinhard Klos (Mitarbeiter in der Schulleitung, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)