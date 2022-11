Am Montagnachmittag fuhr ein 21-Jähriger mit einem Toyota auf der Kreisstraße 10 von Wiesentheid in Richtung Reupelsdorf. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er laut Bericht der Polizei mit den rechten Rädern ins Bankett, verlor danach die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug einmal. Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst wurde der leicht verletzte Fahrer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung des Toyotas. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.