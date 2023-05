Die AWO-Tagespflege Buchbrunn wurde im Garten an der Schulstraße vom AWO-Team um Leiterin Christiane Köstner und ihren Gästen eingeweiht. Irene Görgner, stellvertretende Vorsitzende der AWO Unterfranken, nannte gute Pflege ein öffentliches Gut, das jedem zustehe, aber zu Hause von den Angehörigen je nach Pflegegrad oft nicht mehr zu leisten sei. Vertrauen in die Pflege und Verbände sei eine Voraussetzung zum Verbleib in häuslicher Umgebung und zum Aufrechterhalten von Lebensqualität. Viele Menschen jedoch trauten sich altersbedingt nicht mehr aus dem Haus und werden einsam. Die Tagespflege ermögliche Gemeinschaft zu erleben und so neuen Lebensmut zu schöpfen.

Bürgermeister Hermann Queck sprach von einem besonderen Tag für den kleinen Ort Buchbrunn. Die Gemeinde habe das Areal der einstigen Dorfgaststätte "Frankenträubl" gekauft und überlegt, was man damit machen könne. 2017 habe sich ein Investor gefunden, da die Gemeinde nicht selbst investieren wollte. Unter verschiedenen möglichen Trägern habe das Konzept der AWO überzeugt. Das Gasthaus Frankenträubl sei immer ein Treffpunkt gewesen, die Tagspflege Frankenträubl soll es nun wieder werden. Queck hatte vor dem Abbruch des ehemaligen Gasthauses den Ausleger sichern lassen, den er nun der Heimleitung zur Eröffnung überreichte, er soll an die Verbundenheit und Bedeutung beider Häuser erinnern.

Landrätin Tamara Bischof bezeichnete die Tagespflege als eine hervorragende Einrichtung an markanter Stelle mit Bushaltestelle und Dorfladen im Blickfeld. Sie könne sich vorstellen, wie wichtig ein solcher Treffpunkt für den einzelnen sein könne. Ihr Lob galt den Planern für die Gestaltung zum Wohlfühlen, sowie dem Gemeinderat, der hier Platz für die ältere Generation schuf.

Pfarrerin Doris Bromberger und Dekan Gerhard Spöckl leiteten aus dem Gebot Vater und Mutter zu ehren ab, dass Erwachsene sich um ihre Eltern zu kümmern hätten, wenn sie alt und gebrechlich werden. Ihr Segen galt dem Haus, vor allem aber seinen Besuchern, verbunden mit dem Wunsch, dass es ein Teil Buchbrunns werde.