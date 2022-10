Kitzingen vor 15 Minuten

Vom 16. bis 23. Oktober: Themenwoche Lebenskunst

Die Dekanate Kitzingen, Markt Einersheim und Castell laden zur Lebenskunstwoche 2022 ein. Seit vielen Jahren ist „Lebenskunst“ zum Trend geworden, wie es in der Ankündigung des Evangelisch-Lutherischen Dekanats Kitzingen heißt. Messen zu Gesundheit, Ernährung und Spiritualität, Ratgeberliteratur und Life-Coaches befassen sich mit der Frage nach gelingendem Leben in einer beschleunigten und immer komplexer werdenden Welt. Aber was ist „Lebenskunst“ eigentlich genau? Was macht eine „christliche Lebenskunst“ aus? In verschiedenen Veranstaltungsformaten werden in den Tagen vom 16. bis 23. Oktober Aspekte des Themas aufgegriffen. Zugleich startet mit dieser Themenwoche das Evangelische Bildungswerk Frankenforum in neuer Struktur. Es hat sich Erwachsenenbildung mit dem Fokus auf spirituelle, theologisch-religiöse und gesellschaftsrelevante Themen zum Ziel gesetzt.