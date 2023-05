Haupt- und ehrenamtliche Vertreterinnen und Vertreter der 21 evangelischen Kirchengemeinden im evangelischen Dekanat Kitzingen trafen sich zu ihrer alljährlichen Frühjahrssynode im Paul-Eber-Haus in Kitzingen. Angeleitet durch die geschickt gesetzten Impulse von Pfarrerin Isabel Hartmann und Prof. Dr. Reiner Knieling, Inhaber der Projektstelle "Geist und Prozess" im Kirchenkreis Ansbach-Würzburg, beschäftigten sich die rund 60 Mitglieder der Dekanatssynode sowohl im Plenum als auch in Kleingruppen mit dem Thema "Wer uns trägt, was uns bewegt. Gottes Geist in unserem Alltagsgeschäft entdecken". Dabei beleuchteten sie die Fragen, was Arbeit in kirchlichen Gremien, wie etwa Kirchenvorständen oder Synoden, von der Arbeit in anderen Gremien unterscheidet oder unterscheiden kann und welche positiven Folgen eine geistliche Orientierung für die Findung von Zielen, die Definition von Wegen zu deren Erreichen und für das diskursive Miteinander hat. Neben spirituellen Impulsen konnten die Synodal*innen auch ganz konkrete Hilfestellungen für die positive Gestaltung gruppendynamischer Prozesse mit in ihren Gemeinden und in ihren Gremienalltag mitnehmen.

Im zweiten Teil der Synode fasste Andrea Ackermann, die Vertreterin der Dekanate Castell, Markt Einersheim und Kitzingen in der Landessynode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern, Ergebnisse der letzten Tagung der Synode zu den Themen Bewahrung der Schöpfung und Nachhaltigkeit, Umgang mit sexualisierter Gewalt und Finanzen zusammen. Dekanatsjugendreferent Sascha Kunze und Dekanatskantor Martin Blaufelder zeigten sich in ihren Berichten erfreut darüber, dass nach Covid 19 keine Einbrüche in ihren Arbeitsbereichen zu beklagen sind, bevor Dekanin Kerstin Baderschneider die Synode mit einem Hinweis auf ihren gedruckt vorliegenden Jahresbericht und mit einem herzlichen Dank für das große Engagement aller Ehren- und Hauptamtlichen die Synode beschloss.

Von: Dieter Brückner (Mitglied des Präsidiums der Dekanatssynode, Kitzingen)