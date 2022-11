Gervasio Manuel Ledesma, argentinischer Pianist und Pädagoge, der mit seiner Familie in Volkach lebt, hatte die argentinische Tangosängerin Clementina Culzoni aus München, die Ukrainerin Nataliya Kulchytska aus Kitzingen und den Schwaben Gerd Semle aus Gaibach zum Konzert vereint. Und was die vier aus dem reichen Schatz der Tangomelodien boten, war ein wahres Feuerwerk, das die Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem ersten Ton in die Milongas der argentinischen Nächte versetzte. Ledesma, der die Arrangements geschrieben hatte und am Flügel jeden Ton seiner Heimat mit pulsierendem Leben füllte, begleitete Clementina Culzoni fordernd und aufmerksam. Die Sängerin interpretierte die tief schürfenden und tief ergreifenden Lieder mit warmer und voluminöser Stimme - sehr ausdrucksstark. Auch optisch verwöhnte sie die Zuschauer mit verschiedenen Kostümen und brachte so das richtige Flair ins Schelfenhaus. In Nataliya Kulchytska hatte sie eine tolle Geigerin an der Seite, die sich im Laufe des Abends immer freier spielte und sich ganz in den Tango hinein gab. Gerd Semle am Akkordeon und Bandoneon war ein zuverlässiger Begleiter und setzte mit seinen Instrumenten die typischen Akzente. Endlich wagten sich auch im zweiten Teil einige Paare auf die kleine Tanzfläche und auch die Sängerin tanzte als eine der Zugaben sehr sinnlich den Tanz, der wegen seiner Erotik einst verboten war. Die Barockscheune Volkach unter der Leitung von Margit Hofmann hatte den Abend mitorganisiert. Gästeführerin Martha Gehring moderierte mit humorvollen Informationen über die Geschichte des Tangos und präsentierte passend dazu einen samtigen argentinischen Wein.

Von: Jutta Schwegler (für die Barockscheune Volkach)