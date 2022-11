"Der Krieg ist zurückgekehrt nach Europa – 80 Jahre nach Stalingrad und Wannseekonferenz" - unter diesem Motto steht der ökumenische Gottesdienst, der am Sonntag, 13. November, um 9.30 Uhr in der evangelischen Kirche St. Jakob in Mainstockheim stattfindet.

Im Anschluss ziehen die Gottesdienstbesucher mit den Vereinen und Fahnenabordnungen sowie der Freiwilligen Feuerwehr zum Kriegerdenkmal Mainstockheim. Dort wird Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs bei einer Gedenkstunde der Gemeinde die Ansprache übernehmen.

Die politische Gemeinde wie auch die beiden Kirchengemeinden laden in Betroffenheit gerade wegen der zahlreichen Opfer des Ukrainekrieges, aber auch anderer Kriege in unserer Welt zur Teilnahme am Gottesdienst und bei der offiziellen Gedenkstunde ein.