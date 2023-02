Anfang März startet das Frühjahr-Sommer-Semester der Kitzinger Volkshochschule (Vhs). Dazu Fragen an das Pädagogen-Team rund um Vhs-Leiterin Cornelia Rauh.

Cornelia Rauh: Manchmal hilft bereits die Wahrnehmung wöchentlicher Kurstermine, um die man dann seinen Alltag strukturiert. Ganz gezielt kann man sich mit Zeit- und Aufgabenmanagement im beruflichen Alltag oder Anwendungs- und cloudbasiertem Mindmapping, das bei der Gedankensortierung helfen kann, beschäftigen.

Amelie Gräbner: Gesundheit gibt es bei uns in Theorie und Praxis. Neben Vorträgen mit der Klinik Kitzinger Land zu Herzgesundheit oder Schlaganfall werden etwa digitale Gesundheit als neues Schlagwort im Gesundheitswesen und die ganzheitliche Behandlung von Hautkrankheiten thematisiert. Das Angebot an Entspannungs- und Bewegungskursen lässt kaum Wünsche offen.

Maike Held: In der Veranstaltungsreihe Energiewende und Klimaschutz im Kitzinger Land in Kooperation mit dem Landratsamt Kitzingen, die auch nach zehn Jahren gut besucht wird. Diese findet einmal im Monat in der Alten Synagoge Kitzingen statt und wird durch Exkursionen ergänzt.

Cornelia Rauh: Zum Weltfrauentag begrüßen wir unsere Teilnehmerinnen zur Lesung 'Frei und stark – Warum Geld für Frauen wichtig ist' und gehen in einem weiteren Seminar auf Finanzstrategien von Frauen ein. Zudem können Frauen sich in WenDo, Selbstverteidigung und Selbstbehauptung, weiterbilden oder sich online über die Ernährung in den Wechseljahren informieren.

Amelie Gräbner: In diesem Semester haben – gerne auch zukünftige – Familienväter die Möglichkeit, ihre Partnerinnen gut informiert rund um das Thema gleichberechtigte Elternschaft zu unterstützen.

Maike Held: Wir haben unser Dozententeam um 15 neue Kursleitungen verstärkt und freuen uns gemeinsam auf die Neugier unserer Teilnehmenden, die 300 Kurse und Vorträge besuchen können.

Cornelia Rauh: Die Vhs bietet Tanz, Malen und Zeichnen in vielen Variationen, Instrumentalunterricht und Singen. Natürlich könnte hier mehr gehen. Zum Beispiel in den Bereichen Textiles Gestalten, Fotografie oder Literatur suchen wir neue Kursleitungen.

Amelie Gräbner: Bei den Vorträgen im Januar und Februar wurden wir jedes Mal positiv vom Besuch überrascht. Wir sind daher optimistisch, dass sich das für das neue Semester, das am 6. März startet, so fortsetzt. Mit einer gewissen Spannung blicken wir schon auf die Anmeldezahlen, da das Programmheft seit diesem Jahr nicht mehr an alle Haushalte verteilt wird. Wie werden Kunden ab sofort auf die Vhs und den baldigen Kursbeginn aufmerksam? Haben tatsächlich alle Interessenten das Programmheft-Abo oder den Newsletter bestellt? Reichen die Auslagestellen?

Maike Held: Nein. Deutschlandweit ist die Anzahl der Anmeldungen bei Volkshochschulen von acht Millionen im Jahr 2019 auf drei Millionen im Jahr 2021 gesunken. Das holt man nicht so schnell wieder auf.

Cornelia Rauh: Wenn man sich für einen Kurs mit zehn Terminen à 60 Minuten entscheidet, kostet das 48 Euro. Für Kleingruppen mit weniger als neun Personen gelten andere Bedingungen. Für viele Lebenslagen bietet die Stadt Ermäßigungen an und auch im Gutscheinheft für Neubürger, die seit 2020 in Kitzingen sesshaft geworden sind, ist die Vhs selbstverständlich vertreten.

Amelie Gräbner: Yoga, Pilates oder Tanzen sind etabliert und werden weiterhin gewünscht. Unser Alltag ist nach den vergangenen zwei Corona-Jahren häufig noch konfliktbelastet. Stress ging nicht spurlos vorüber und viele Teams funktionieren nicht immer reibungslos. Menschen setzen sich daher auch in ihrer Freizeit mit beruflichen Themen auseinander und wollen Strategien für herausfordernde berufliche Situationen erlernen.

Maike Held: Sprachen lernen erfordert persönlichen Einsatz: Wortschatz lernen, die Hausaufgaben erledigen und Grammatikstrukturen üben – das alles gehört einfach dazu. Einerseits haben wir viele Gruppen, die es genießen, gemeinsam zu arbeiten, die Sprachkenntnisse weiter zu entwickeln und auf – fast – muttersprachlichem Niveau Konversation zu betreiben. Generell gibt es allerdings nicht mehr so viel Nachfrage nach Sprachkursen wie vor zehn Jahren, denn mit Übersetzungs-Apps kommt man auf Reisen sehr weit und Personal im Tourismus ist häufig gut ausgebildet. Das Interesse hat daher nachgelassen. Nachteile dabei sind, dass ein interkulturelles Grundverständnis füreinander und ein besonderes Eintauchen in die Kultur anderer Länder nicht mehr so einfach möglich sind.

Amelie Gräbner: Unsere Kochkurse waren immer relativ schnell ausgebucht. In diesem Semester legen wir den Schwerpunkt auf regionale und nachhaltige Produkte und starten im März mit einem Wildkochkurs in Marktbreit.

Cornelia Rauh: Persönlich reizen mich aktuell Exkursionen, zum Beispiel gibt es in Kooperation mit dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz das Thema 'Basiswissen rund um Vögel' oder eine Wanderung entlang des Mühlengrunds in Markt Einersheim. Außerdem beschäftige ich mich gerne mit Tangram-Puzzles und habe die Absicht, im Vhs-Kurs weitere klassische Legespiele auszuprobieren.

Neues Programm: Das neue Programmheft der Volkshochschulen Kitzingen und Ochsenfurt liegt in der Vhs-Geschäftsstelle im Luitpoldbau Kitzingen und an bekannten Auslagestellen wie Rathäusern, Banken, Sparkassen, Büchereien und Buchhandlungen aus. Es gibt einen Online-Blätterkatalog auf der Homepage der Vhs Kitzingen: www.vhs.kitzingen.info . Dort ist die Anmeldung zu den Kursen möglich. Alternativ kann man sich telefonisch unter (0 93 21) 92 99 45 45 oder ab Montag, 27. Februar, persönlich in der Geschäftsstelle im Luitpoldbau anmelden.