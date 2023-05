"Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Bestellung als neuer Leiter des Finanzamts Kitzingen. Als Ständiger Vertreter der Leitung des Finanzamts Uffenheim und zuletzt als Leiter der Außenstelle Ochsenfurt haben Sie bereits langjährige Führungserfahrung gesammelt. Sie sind so bestens für Ihre neue Aufgabe gerüstet", gratuliert Finanzminister Albert Füracker dem Regierungsdirektor Volker Müller, der ab sofort die Leitung für die rund 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Finanzamts Kitzingen übernimmt. Müller folgt auf Claudia Leimeter, die die Leitung des Finanzamts Ingolstadt übernommen hat. Das geht aus einer Pressemitteilung der Finanzverwaltung hervor.

Volker Müller, Jahrgang 1964, trat nach einer kurzen Rechtsanwaltstätigkeit 1994 in die Bayerische Finanzverwaltung ein. Er begann seine Beamtenlaufbahn beim Finanzamt Schweinfurt mit der Einführung in die Aufgaben des höheren Steuerverwaltungsdienstes. In der Folge war er als Sachgebietsleiter beim Finanzamt Würzburg eingesetzt. 2004 wechselte er in gleicher Funktion an das Finanzamt Uffenheim, wo ihm 2009 zusätzlich die Ständige Vertretung der Amtsleitung übertragen wurde. Seit 2012 leitet er die Außenstelle Ochsenfurt des Finanzamts Würzburg.