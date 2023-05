Es ist eine schöne Tradition, dass die Kommunionkinder etwas von ihrem Geschenkegeld an andere Kinder abgeben. In diesem Jahr wurde beschlossen, das Hanga-Projekt der Missionsprokura Münsterschwarzach in Tansania zu unterstützen. Die Schüler des Hanga Religious Seminary bekommen so die Möglichkeit, Geige, Gitarre und Trompete zu lernen. Zudem wird Halbwaisen und Waisen eine Schulbildung ermöglicht und es werden auch Baumpflanzungen finanziert. Da war es ein schöner Zufall, dass aktuell sieben Schüler aus Hanga einen Schüleraustausch absolvieren und den Kommunionkindern ihr phantastisches Können an Gitarre und Violine bei einem kleinen Konzert vorführten - "ganz ohne Noten". Bruder Julian zeigte im Anschluss am Bronzemodell der Abtei die Vielfältigkeit der Klosterbetriebe und führte die Kinder durch die riesige Klosterkirche und Krypta. Dankbar und begeistert von dieser Begegnung ging es wieder zurück nach Volkach.

Von: Nina Schäfer (Gruppenleiterin, Kommunionkinder 2023, Volkach)