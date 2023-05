Das Team des Hallenbades Volkach teilt mit, dass das Bad in den Pfingstferien geöffnet bleibt. Allerdings gelten dann geänderte Öffnungszeiten, informiert die Verwaltungsgemeinschaft Volkach in einer Pressemitteilung. Geöffnet ist an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen jeweils von 10 bis 13 Uhr und von 13.45 bis 17 Uhr. An Werktagen ist durchgehend von 10 bis 21 Uhr offen. Ausnahme ist Donnerstag, 1. Juni. An diesem Tag steht das Bad von 6.30 bis 8 Uhr und von 12 bis 17 Uhr Gästen zur Verfügung. Die Badezeit endet jeweils 15 Minuten vor Schließung.

Informationen: www.stadt-volkach.de