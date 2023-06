Nach den beiden ersten erfolgreichen Teilnahmen ist die Stadt Volkach auch in diesem Jahr wieder bei der Klima-Bündnis-Kampagne "Stadtradeln" dabei. Der Startschuss fällt am 10. Juli; die Teilnehmenden können bis 30. Juli für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale treten. In diesem Zeitraum können alle, die in Volkach leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, möglichst viele Radkilometer sammeln.

Stolze 28.701 Kilometer sind im vergangenen Jahr in Volkach zusammengekommen, eine deutliche Steigerung gegenüber der Premiere vom Jahr 2021. Insgesamt konnten so über 4,4 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart werden. „Ich freue mich sehr, dass wir im zweiten Anlauf unser sowieso schon tolles Premieren-Ergebnis gleich toppen konnten und hoffe natürlich, dass wir auch in diesem Jahr uns noch einmal verbessern werden“, freut sich Bürgermeister Heiko Bäuerlein, der zusammen mit Sportreferent Stephan Dinkel möglichst viele Volkacherinnen und Volkacher für eine Teilnahme begeistern möchte.

Unter www.stadtradeln.de/radlerbereich können sich alle Teilnehmenden registrieren, einem vorhandenen Team beitreten (Bezeichnung: Offenes Team - Volkach) oder ein eigenes Team gründen. Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die im Sinne der StVZO als Fahrräder gelten.

Weitere Infos bei der Stadtverwaltung, E-Mail stadt@volkach.de oder Tel.: (09381) 40140.