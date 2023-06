Der Geiger Florian Meierott begibt sich am kommenden Sonntag, 11. Juni, ab 9.30 Uhr, wieder auf musikalische Wanderschaft. In gemütlichem Tempo wandert Meierott Geige spielend rund um Sulzfeld und lässt sich von Landschaft, Menschen und Tieren spontan musikalisch inspirieren, wie es in der Ankündigung heißt.

Da die Ornithologie zu einem seiner liebsten Hobbys gehöre, erklärt Meierott unterwegs auch die einzelnen Vogelstimmen und begleitet diese auf seiner Geige. Treffpunkt zu der rund zweieinhalbstündigen Wanderung ist am Kiosk am Main, die Kosten betragen 20 Euro. Anmeldung unter Tel.: (09321) 9279966 oder www.meierott.de