Der Garten von Marcus Link und Birgit Jakob führte das Gartenjuryteam der LBV-Kreisgruppe Kitzingen mit Heinrich Wilhelm und Klaus Sanzenbacher an den westlichen Rand des Landkreises nach Füttersee. Dort empfing die beiden Bewerter, die für das Gemeinschaftsprojekt "Vogelfreundlicher Garten" des Landesbundes für Vogel-und Naturschutz in Bayern e.V. (LBV) und des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) unterwegs sind, ein Garten, der den Bedürfnissen der heimischen Vogelwelt entgegen kommt: heimische, fruchttragende Gehölze, ungefüllte Stauden sowie Stein- und Totholzhaufen. Auch die Rasenfläche wird so selten wie möglich gemäht, was durch die Anlage von "wilden Wegen" ermöglicht wird. Somit stand der Übergabe der Auszeichnung als "Vogelfreundlicher Garten" in Form einer Plakette nichts mehr im Wege.

Von: Klaus Sanzenbacher (Vorsitzender, Landesbund für Vogel- und Naturschutz e.V. Kreisgruppe Kitzingen)