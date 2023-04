Für die Tänzer und Tänzerinnen aus Dettelbach hat sich die Fahrt nach Ottobrunn bei München am vergangenen Wochenende gelohnt: Bei der Bayerischen Meisterschaft im Garde- und Schautanzsport holte der Jugendtanzsportclub (JTSC) vier Meistertitel. Darüber hinaus gingen dreimal "bayerisches Silber" und zwei dritte Plätze nach Dettelbach.

Den Anfang hatten die jüngsten Starter der Schülerklasse gemacht. Hier waren gleich zwei Gruppen des JTSC für den Start qualifiziert. Die neu gegründeten "Maintaler" erreichten einen bemerkenswerten dritten Platz und standen bei ihren ersten Meisterschaften somit gleich auf dem Treppchen. Ihre Vereinskolleginnen, die "Muskatzinchen", holten in derselben Altersgruppe zwei Meistertitel – in den Disziplinen Marsch und Polka. In der nächsten Altersklasse (Jugend) ertanzten sich die "Ortegas" den Titel "Bayerischer Vizemeister".

Besonders hart umkämpft war in dieser Altersstufe die Disziplin Gardetanz Solo. Melina Keßelring trat hier für den JTSC Dettelbach gegen acht Konkurrentinnen an – und konnte sich gegen sieben davon behaupten (Platz 2). Zwei der fünf Juroren hatten sie sogar auf dem ersten Platz gesehen. Ihre Kollegin aus der Hauptklasse, Jessica Ebert, ließ hingegen niemanden an sich vorbeiziehen und verteidigte ihren Meistertitel aus dem Vorjahr.

Ein weiterer erster Platz sowie ein Vize-Meistertitel in der Hauptklasse gingen an die Dettelbacher "Thetilas". Für den Verein ist die Saison damit aber noch nicht beendet: Die "Muskatzinchen" haben sich in der Schülerklasse für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert, die bereits am kommenden Wochenende ausgetragen wird. Jetzt heißt es: Daumen drücken!

Von: Daniela Helemann (Stellvertretende Schriftführerin, JTSC Dettelbach)