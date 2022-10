Vier Fälle von Fahrerflucht wurden der Polizeiinspektion Kitzingen am Dienstag gemeldet. Eine ereignete sich zwischen Montag, 8.45 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, in der Glauberstraße in Kitzingen im Bereich des Kindergartens. Hier wurde ein grauer Suzuki Swift am hinteren rechten Kotflügel beschädigt, der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Die zweite Fahrerflucht ereignete sich in der Zeit von Montag, 15 Uhr, bis Dienstag, 7.30 Uhr, im Marshall-Heights-Ring auf Höhe der Hausnummer 22 R, teilte die Polizei weiter mit. Hier stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ausparken gegen einen in der Parkbucht abgestellten grauen Seat Tarraco und verursachte einen Schaden von rund 3000 Euro.

Ebenfalls in Kitzingen streifte am Dienstag zwischen 6.40 und 15.45 Uhr ein Unbekannter in der Moltkestraße einen roten Skoda Kamiq am vorderen linken Kotflügel, der Schaden beträgt rund 1500 Euro.

Bereits am vergangenen Freitag fuhr um 15.45 Uhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Steigerwaldstraße in Geiselwind gegen den linken Spiegel eines geparkten weißen Mitsubishi Outlanders. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher, so der Bericht der Polizei. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Hinweise in allen vier Fällen an Tel.: (09321) 1410.