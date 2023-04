Im Landkreis Kitzingen wurden am Dienstag vier Autos beschädigt. Die Verursacher flüchteten. Der Gesamtschaden beträgt rund 8300 Euro, wie die Polizeiinspektion Kitzingen mitteilt.

In der Schustergasse, Höhe Hausnummer 1, in Marktbreit wurde um die Mittagszeit ein geparkter VW Caravelle angefahren und dessen linkes Rücklicht, sowie die Heckklappe beschädigt. Schaden: rund 3000 Euro.

Ebenfalls in Marktbreit wurde am späten Nachmittag in der Bernhard-Fischer-Straße, auf Höhe der Hausnummer 7, ein geparkter VW Golf angefahren. Hierbei wurde vorn links am Fahrzeug der Kotflügel, sowie der Stoßfänger beschädigt. Schaden: 2000 Euro.

Am frühen Nachmittag wurde „Am alten Bahnhof“ in Volkach auf dem Parkplatz eines Supermarkts ein geparkter Opel Mokka beschädigt. Als der Besitzer des Fahrzeugs vom Einkauf zurückkam, musste er an der hinteren rechten Tür einen Schaden in Höhe von rund 300 Euro feststellen.

Auf dem Parkplatz des Klinikums in der Keltenstraße in Kitzingen wurde am Nachmittag ein geparkter VW Golf angefahren. Am Golf konnten Lackspuren eines anderen, Fahrzeugs festgestellt werden. Auch hier entfernte sich der Verursacher. Schaden: rund 3000 Euro.

Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321)1410 entgegen.