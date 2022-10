Obwohl das Turnier nicht einmal zwei Wochen vorher veröffentlicht wurde, haben sich erfreulicherweise doch 70 Kinder und Jugendliche zur Tischtennis-Bezirkseinzelmeisterschaft der Jugend angemeldet, freut sich Turnierleiter und Bezirksjugendwart Leo Pirkl. Sie spielten in der Kitzinger Florian-Geyer-Halle um die Bezirksmeistertitel der Altersklassen 13, 15 und 19. Dabei holten sich bei den Jungen Simon Paulini (TG Höchberg), Lian Brenneis (TV Dettelbach) und Richard Bembe (TG Heidingsfeld) die Titel des Bezirks 3 Unterfranken Süd. Bei den Mädchen lagen Ines Baumgartner (TSV Gerbrunn) und Jule Geiger (TG Höchberg) ganz vorne. "Besonders zu spüren war, dass einige neue Gesichter, durchaus auch in allen Altersklassen, den Weg nach Kitzingen zum TV Etwashausen gefunden haben", so Pirkl.

Neun Teilnehmer starteten bei den Jungen 19. Souverän zogen der an Nummer eins gesetzte Heidingsfelder Richard Bembe und Till Schumacher (Nummer 2.; TG Höchberg) nach den Vorrundenspielen und der K.o.-Runde ins Finale ein. Hier entschieden zwei Punkte über Sieg und Niederlage. Bembe lag schon mit 1:2-Sätzen zurück, ehe er mit 3:2 den Titel errang. Bei den unterlegenen Halbfinalisten setzte sich Paul Schneider (TG Heidingsfeld) gegen Daniel Seibel (TV Etwashausen) mit 3:0 durch. Ganz vorne unter 28 Startern, das größte Teilnehmerfeld, lag Dettelbachs Lian Brenneis bei den Jungen 15. Der an Nummer eins Gesetzte schlug die Nummer vier, Maximilian Baumeister (TG Heidingsfeld), mit 3:1. Platz drei holte sich David Reichert (TV Etwashausen) mit einem 3:0 gegen Anton Luz (TG Höchberg). Ebenfalls ein an die Spitze gesetzter Akteur gewann die Jungen-13-Klasse (25 Teilnehmer). Höchbergs Simon Paulini feierte nur klare Siege ohne Satzverlust in der Vorrunde und K.o.-Runde. Das Endspiel gewann er gegen die Nummer drei Ian Gaenssmantel (SB Versbach) mit 3:0. Auf Platz drei kam Kevin Caslli (TG Höchberg) mit einem 3:0 gegen Jonas Geiger (TG Höchberg).

Nur jeweils vier Teilnehmerinnen starten in den Altersklassen Mädchen 13/15 und Mädchen 19. Beide Bezirks-Einzelmeisterinnen, Ines Baumgartner (TSV Gerbrunn; M 13/15) und Jule Geiger (TG Höchberg; M19), gaben keinen einzigen Satz ab.

Von: Gerd Ludwig (Öffentlichkeitsarbeit, Bayerischer Tischtennis-Verband Bezirk 3 Unterfranken Süd)