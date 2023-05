Am Freitag, 12. Mai, um 18.30 Uhr bietet die Musikschule der Stadt Kitzingen in Zusammenarbeit mit der Musikschule Volkacher Mainschleife in der Alten Synagoge ein ganz besonderes Konzert. Unter der Gesamtleitung von Daniela Holzapfel werden die Gitarrenklassen beider Musikschulen erstmals zusammengeführt und laden zu einem Gemeinschaftskonzert ein. Wie die Musikschule mitteilt, präsentieren sich die rund 40 Gitarristinnen und Gitarristen der Instrumentalklassen Iris Bluhm, Daniela Holzapfel und Barbara Hölzer in den unterschiedlichsten Formationen, angefangen von der Gitarrenbande im Grundschulalter über Duos, Spielkreise bis hin zum Erwachsenenensemble. Der musikalische Bogen spannt sich dabei von Titeln aus der südamerikanischen Folklore über Bekanntes und Beliebtes aus der Filmmusik bis hin zu Ohrwürmern der Popmusik. Neben der klassischen Gitarre kommen in diesem Zupfkonzert auch Oktavgitarre, Ukulele, Mandoline, Bassgitarre, Kontrabass sowie E-Bass und E-Gitarre zum Einsatz, heißt es abschließend. Der Eintritt ist frei.