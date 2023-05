Das erste Gemeinschaftskonzert der Musikschule der Stadt Kitzingen und der Musikschule Volkacher Mainschleife e.V. am 12. Mai in der Alten Synagoge in Kitzingen war überwältigend. Auf der extra erweiterten Bühne musizierten knapp 50 "Zupfer" aller Alters- und Leistungsstufen vor einem voll besetzten Haus. Initiiert hatte Daniela Holzapfel, selbst Gitarrenlehrkraft sowohl an der Musikschule Kitzingen als auch Volkach, das Projekt und wurde durch ihre Kolleginnen Iris Bluhm (Musikschule Kitzingen) und Barbara Hölzer (Musikschule Volkacher Mainschleife e.V.) mehr als tatkräftig unterstützt.

Nach der Begrüßung durch Leiterin Sigrun Reder bestritten die Kitzinger Musiker den 1. Teil. Iris Bluhm und Daniela Holzapfel hatten für die verschiedenen Besetzungen die Musik arrangiert und wurden souverän von Florian Stoppel an der Cajon unterstützt. Ob "Syncopato", "Auf uns", oder "Smoke on the water" mit dem fulminanten E-Gitarrensolo von Iris Bluhm, das Publikum ging begeistert mit. Es war beeindruckend, wie sich auch die Jüngsten, Mitglieder der "Gitarrenbande" die in einem Kooperationsangebot an der St.-Hedwig-Grundschule unterrichtet werden, gekonnt integrierten.

Den zweiten Teil des Konzertes bestritten dann die Gäste aus Volkach mit ihren Ensembles unter der Leitung von Barbara Hölzer und Daniela Holzapfel. Sie hatten ihren Spielkreis, das Jugendensemble und das Erwachsenenensemble "Saitenschmeichler" mitgebracht. Mit "Probier’s mal mit Gemütlichkeit" ,The house of the rising sun" oder Musik aus dem Film "Fluch der Karibik", um nur drei der Stücke zu nennen, faszinierten sie das Publikum. Besondere Erwähnung verdient das Duo Nijo mit Niklas Rauchenberger und Johannes Teubler, die hervorragend "Just friends" und "Cavatina" musizierten.

Der Höhepunkt war sicherlich, als alle Gitarristen zusammen als Abschluss "Rain in Spain" intonierten. Diese typische spanische Musik beschreibt, wie ein Gewitter aufzieht untermalt mit perkussiven Elementen. Das Publikum war so begeistert, dass die Musiker als Zugabe noch den bekannten Song "Wellerman" zum Besten gaben.

Alles in allem ein tolles und außergewöhnliches Projekt- Konzert, wünschenswert wäre eine Fortführung.

Von: Ingrid Guckenberger und Sigrun Reder (Leitung Musikschule der Stadt Kitzingen)