Auch in diesem Jahr wurden am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) wieder die besten Seminararbeiten der Wissenschaftspropädeutischen Seminare (W-Seminare) der 12. Jahrgangsstufe in einer Festveranstaltung prämiert. Festredner René Schlehr, der Bürgermeister von Prichsenstadt, verwies nicht nur auf die interessanten Inhalte der Seminararbeiten, sondern betonte auch, dass das Schreiben der Seminararbeiten auf die Realität, also die Praxis an der Universität vorbereitet.

Anschließend stellten die jeweils Besten der W-Seminare ihre Seminararbeiten in visuell sehr ansprechend gestalteten, abwechslungsreichen und toll vorgetragenen Powerpoint-Präsentationen vor. Während Melissa Haissig sich im Fach Latein mit den Phlegräischen Feldern und dem Vesuv beschäftigt hatte, ergründete Luka Troglauer in Mathematik die Veranschaulichung moderner Verschlüsselungsverfahren mit Geogebra. Um den Konflikt zwischen Medizin, Theologie und Ethik ging es bei Leni Warta, die in Bezug auf Sterbehilfe untersuchte, ob der Mensch über seinen Tod bestimmen sollen darf. Anschließend gewährte Catrin Grau auf Englisch einen Einblick in die Darstellung von Frauen und weiblichen Stereotypen in Fernsehserien, während Celine Schutzbier im Fach Geographie Baumwipfelpfade in Deutschland am Beispiel Ebrach vorstellte.

Die kurzen Vorträge, die von den Seminarlehrkräften anmoderiert wurden, vermittelten einen informativen Querschnitt der Vielfalt der W-Seminare am LSH und verdeutlichten, mit wie viel Engagement und Herzblut alle Beteiligten ihre tollen Seminararbeiten und Präsentationen erstellt hatten. Für die stimmungsvolle musikalische Umrahmung sorgten Julia Stegner (Q11) am Saxophon und Michael Kütt am Klavier.

Folgende Schülerinnen und Schüler wurden auch für hervorragende und sehr gute Seminararbeiten ausgezeichnet: Lucy Weiß und Ivana Zdravkovic in Englisch, Laura Langguth und Hanna Rippel in Geographie, Helena Hingkeldey in Latein, sowie Carlotta Haissig, Barbara Mößlein und Jennifer Weiß in Mathematik. Die Geldpreise wurden von Wolf-Dieter Gutsch, dem Vorsitzenden des Schul- und Fördervereins am LSH und René Schlehr überreicht.

Von: Eva Burkard (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)