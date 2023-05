Am Freitag, 28. April, fuhren die 9. Klassen der Mädchenrealschule Volkach mit ihren Klassenleiterinnen Frau Christine Leibold und Frau Claudia Eißner zu den Berufsinformationstagen in den Innopark nach Kitzingen. Hier hatten die Schülerinnen ausreichend Zeit, sich an den Infoständen der einzelnen Firmen über ihre zukünftigen Ausbildungsberufe zu informieren. Da das Angebot sehr vielfältig war, hatten sie die Möglichkeit, ihre Vorstellungen über mögliche Berufe zu erweitern. Durch das Personal der einzelnen Unternehmen vor Ort konnten sich die Schülerinnen in ausgiebigen Gespräche einen guten Einblick über die jeweiligen Tätigkeiten verschaffen.

Von: Claudia Eißner (Lehrerin, Mädchenrealschule Volkach)