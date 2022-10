Fahr vor 1 Stunde

Viele fleißige Lesehelfer

Mit Eimern und Scheren ausgestattet machten sich die Kinder des Kindergartens St. Franziskus auf den Weg in die Weinberge zur Traubenlese. Neben den Beeren, die gleich in den Mund wanderten, füllten die Kinder viele Eimer voll mit Trauben, um sie im Anschluss in einen großen Behälter zu leeren. Die Kinder hatten dabei sehr viel Spaß und waren stolz auf ihre geleistete Arbeit.