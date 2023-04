Für die Tagesheimkinder des Egbert-Gymnasiums fand in der Freizeit, unter Anleitung und Aufsicht, an der nahe gelegenen Schwarzach ein besonderes Freizeitangebot statt. Voller Eifer und mit vielen Ideen bauten die Kinder aus der Gruppe 5D-Schwimmobjekte aus Holz- und Styroporresten. Es wurde experimentiert und ausprobiert, welches Schiffchen denn am schnellsten ist. Das bereitete viel Spaß und Freude. Ein besonderes Naturerlebnis neben den anderen Freizeitangeboten im Tagesheim des EGM.

Von: Silke Bühler (Tagesheim, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)