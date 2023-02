Die Autobahn 7 in Richtung Ulm bei Frickenhausen war am Donnerstagmorgen wegen eines umgekippten Viehtransporters komplett gesperrt.

Nach Angaben der Polizei war der Viehtransporter aus Niedersachsen auf der rechten Fahrspur in Richtung Ulm unterwegs, als er gegen 5.30 Uhr aus ungeklärter Ursache rechts von der Autobahn abkam. Das Fahrzeug sei in der Folge auf die linke Seite gekippt und blockiere nun die Fahrbahn in Richtung Süden. "Der 21-jährige Fahrer konnte sich selbst aus dem Führerhaus befreien und blieb dem Sachstand nach unverletzt."

Viehtransporter bei Frickenhausen war mit 30 Rindern beladen

Zum Unfallzeitpunkt war der Viehtransporter mit knapp 30 Rindern beladen. Ein Tier wurde so schwer verletzt, dass es vor Ort von einem Fachmann im Beisein einer Vertreterin des Veterinäramtes erlegt werden musste, teilt die Polizei mit. Alle übrigen Rinder seien offenbar unverletzt geblieben, liefen zum Teil jedoch auf der Fahrbahn umher.

"Rein zufällig war schnell ein leerer Tiertransporter aus dem Raum Schweinfurt zur Stelle, der ebenfalls auf der A7 in Richtung Ulm unterwegs war", so die Polizei weiter. Der 31-jährige Fahrer habe seine Hilfe angeboten, wodurch die freilaufenden Tiere mit den Einsatzkräften vor Ort eingefangen werden konnten. Nachdem keine Gefahr mehr bestanden hatte, dass Rinder auf die Gegenfahrbahn gelangen, wurde die kurzzeitige Vollsperrung in Richtung Kassel kurz vor 7 Uhr wieder aufgehoben. Der Verkehr in Richtung Süden wurde an der Anschlussstelle Kitzingen ausgeleitet.