Der Kulturausschuss des Wiesentheider Gemeinderates beschäftigte sich in seiner Sitzung mit der Situation der Volkshochschule (Vhs) in der Außenstelle Wiesentheid. Zuletzt hatte das Thema den Gemeinderat beschäftigt, nachdem es um eine Erhöhung des Zuschusses gegangen war, der an die Kommunale Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen im Landkreis zu zahlen wäre. Das Gremium hatte sich in dem Zusammenhang detailliertere Informationen zum Standort Wiesentheid erbeten. Aus Sicht einiger Räte sei das Kursangebot in der Marktgemeinde zu gering, hieß es in der Sitzung.

Im Kulturausschuss berichtete nun die örtliche Leiterin Sabine Löchner über den aktuellen Stand, sowie über künftige Möglichkeiten und aktuelle Schwierigkeiten. Für das Sommersemester seien aktuell 13 Kurse in der Außenstelle Wiesentheid vorgesehen. Darunter sind neben Sprachkursen auch Fachkurse und Vorträge. Das Sport- und Fitnessangebot bietet in erster Linie Yoga, was gut angenommen werde. Bei der körperlichen Betätigung wolle man die Kurse nicht zu sehr ausweiten, so die Leiterin, um das Angebot der örtlichen Sportvereine nicht zu sehr zu stören.

Vhs sucht ständig Kursleiter

Zum Kritikpunkt, dass nur wenig in Wiesentheid stattfinde, wies Sabine Löchner darauf hin, dass es generell sehr schwierig sei, neue Kursleiterinnen und Kursleiter für die Vhs zu gewinnen. Man sei ständig auf der Suche und würde sich über Bewerberinnen und Bewerber freuen. Bei den Kursen appellierte sie an die Bevölkerung, ihr Vorschläge zu machen.

Angesprochen wurde außerdem die nicht ganz einfache Raumsituation in Wiesentheid. Dort verteilen sich die Kurse verteilen auf mehrere Standorte, die Grund- und Mittelschule, das Gymnasium, sowie das historische Pfarrhaus mit dem Alban-Wolf-Saal. Gerade letzterer sei nicht barrierefrei und nicht so leicht zugänglich.

Außerdem erwähnte die Leiterin das Problem mit dem Schließdienst. Die Kursleiterinnen und Kursleiter, beziehungsweise sie selbst, müssten teilweise die jeweiligen Gebäude abends absperren, was aufwändig sei. Zudem, so Löchner, habe sie keine Vertretung vor Ort, was bei Krankheit oder Urlaub ebenso schwierig sei.

Neue Räume, besserer Internetauftritt

Die Ausschussmitglieder um Vorsitzenden Wolfgang Stöcker hörten den Ausführungen interessiert zu und stellten einige Fragen. Generell hieß es, dass man die Vhs vonseiten des Marktes mehr unterstützen wolle. Einmal soll der Internetauftritt verbessert werden, der bisher kaum stattfindet. Der Markt will auch auf seiner Homepage, sowie in den sozialen Medien, mithelfen.

Dazu wird angestrebt, die Räume des katholischen Pfarrheims künftig mitzunutzen. Die Gemeinde hat den gesamten Komplex von der Kirchengemeinde gekauft und will ihn verstärkt auch für diese Zwecke nutzen.

In der Sitzung wurde außerdem festgelegt, dass der neu geschaffene Ehrenamtspreis mit 500 Euro dotiert wird. Zudem gab Vorsitzender Stöcker bekannt, dass der Markt Wiesentheid zum Brunnenfest im Juni nach Hagenbach einen Bus organisieren will. Mit der Gemeinde in der Pfalz unterhält Wiesentheid seit 15 Jahren eine Freundschaft.