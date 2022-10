Nach Mitteilung der Polizei fuhr am Donnerstag ein 78-jähriger Mann mit einer Vespa und fünf weiteren Zweiradfahrern auf der Kreisstraße 15. In einer Rechtskurve zwischen Rehweiler und Abtswind geriet der Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach links in die Leitplanke. Dort prallte er mit dem linken Bein gegen einen Leitpfosten und stürzte auf die Fahrbahn. Bei dem Anstoß bzw. dem nachfolgenden Sturz zog sich der Rollerfahrer schwere Beinverletzungen zu. Nach der Versorgung durch einen Notarzt flog ihn ein Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An der Unfallstelle unterstützten die Feuerwehren Abtswind und Rehweiler mit insgesamt zwölf Helfern. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro.