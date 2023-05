In der Nacht auf Dienstag, gegen 1 Uhr, versuchte ein Unbekannter die dreilagige Panzerglasscheibe eines Juweliers am Krainberg in Kitzingen mit einem unbekannten Gegenstand einzuschlagen. Die Scheibe ging nicht kaputt, weshalb der Unbekannte sein Vorhaben abbrach und unerkannt flüchtete. Der Schaden an der Verglasung beläuft sich laut Polizei auf etwa 3000 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter Tel.: (0931) 4571732 zu melden.