So eine richtige Winterwanderung war es dann doch nicht, es blieb ein Versuch, denn es fehlte der Schnee und die Kälte. Zwölf Wanderfreunde hatten sich am Treffpunkt in Castell eingefunden, um gemeinsam zum Ausgangspunkt zu fahren. Start war der Iphöfer Spielplatz Ringsbühl. Von hier führt der Weg hoch zum Kalbberg. Vom Standort über den Weinbergen bietet sich ein schöner Blick auf Iphofen und weiter nach Westen bis zum Main. Auf einem Waldweg wanderte die Gruppe zur Beckahans-Eiche. An der Eiche ist eine Gedenktafel zur Erinnerung an den verdienten Iphöfer Revierförster angebracht. Die nächste Station der Wanderung war die Ruine Speckfeld. Von hier bot sich ein weiter Blick ins Hellmitzheimer Becken und auf den südlichen Steigerwald. Nach kurzer Rast wurde der Weg, vorbei am Neubauhof, nach Birklingen fortgesetzt. Einkehr war im Augustiner. Hier wurde die Gruppe durch sechs Autowanderer, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, verstärkt. Der Rückweg war dann wie gehabt wieder kürzer, er führte über die Bildeiche zurück zu Ausgangspunkt. Das Wetter spielte mit, ganz zaghaft zeigte sich sogar einmal die Sonne.

Von: Horst Hoffmann (Wanderwart, Steigerwaldklub Castell)