Michl Müller, der selbsternannte „Dreggsagg“ aus der Rhön ist wieder auf Tour und präsentiert einen Kabarett- und Comedy-Abend im Innenhof von Schloss Crailsheim in Rödelsee mit dem Titel "Verrückt nach Müller". Termin ist der 15. Juli (Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr). Wie es in der Einladung der Verwaltungsgemeinschaft heißt, will "das fränkische Gesamtkunstwerk" alltägliche Dinge lächerlich auf der Bühne zelebrieren. Karten im Vorverkauf (32 Euro) in der Vinothek im Schloss Crailsheim.