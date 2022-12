Weil sie auf dem Parkplatz der Vogelsburg (Lkr. Kitzingen) die neue Partnerin ihres Ex-Ehemannes angegriffen haben soll, befindet sich eine 52-Jährige aus Nordrhein-Westfalen seit Samstag in Untersuchungshaft. Laut Polizeibericht bedrohte sie die Frau außerdem mit einer Waffen.

Ein Polizeibeamter in Freizeit war Gast im Restaurant an der Vogelsburg, als er am Freitagabend von einer Servicekraft über eine bewaffnete Person im Außenbereich informiert wurde. Draußen fand er die verletzte Geschädigte. Die 56-Jährige aus dem Landkreis Kitzingen gab an, von der Ex-Frau ihres Lebensgefährten attackiert und mit einer Kurzwaffe bedroht worden zu sein. Die Angreiferin war geflüchtet. Davor soll sie auch zwei Mitarbeiter des Restaurants, die zur Hilfe eilten, mit der Waffe bedroht haben, heißt es im Polizeibericht weiter.

Der Beamte in Freizeit informierte unverzüglich die Polizeieinsatzzentrale und forderte den Rettungsdienst an. Die Verletzte kam in ein Krankenhaus, das sie am Folgetag wieder verlassen konnte.

Infolge einer bundesweiten Fahndung konnte die Tatverdächtige am Samstagmorgen in Nordrhein-Westfalen vorläufig festgenommen werden. Aufgrund der Ermittlungserkenntnisse erwirkte die Staatsanwaltschaft Würzburg einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung. Die 52-Jährige sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt ein.

