Eine Weihnachtsverlosung für Kinder gab es vor den Feiertagen im Dorfladen KummRei in Buchbrunn. Jedes Kind durfte eine Teilnahmekarte an den Christbaum im Laden hängen und kurz vor dem Fest wurde gelost. Natürlich ging dabei kein Kind leer aus. Ein großes Dankeschön der Initiatorin Diana Beuschel-Zinn geht an alle Sponsoren der Aktion, durch deren Spendenbereitschaft die Geschenke finanziert wurden. Viele ortsansässige Unternehmen und auch Privatpersonen trugen zum Gelingen der Verlosung bei.

Von: Thomas Friederich (für den Dorfladen Buchbrunn)