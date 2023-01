Gleich zu Beginn des neuen Jahres ist wieder Theaterzeit in Wiesentheid. Die Theatergruppe der Kolpingfamilie spielt erstmals bereits am Freitag, 6. Januar (19 Uhr), die Komödie in drei Akten von Bernd Gombold mit dem Titel "Verliebt, verlobt, verlogen." Weitere Termine der Aufführungen im Pfarrheim sind: Sonntag, 8. Januar, und Samstag, 14. Januar. Karten (9 Euro) gibt es noch an der Abendkasse.

Zu den drei Terminen verwandelt sich die großzügige Bühne im Pfarrheim in eine Gastwirtschaft. Mit viel Aufwand und Arbeit wurde das Bühnenbild dank einiger Helfer aufwändig umgestaltet.

Nach der Corona-bedingten Zwangspause in den vergangenen beiden Jahren habe man sich diesmal beim Stück bewusst für etwas Lustiges entschieden, sagte Martina Frevert. Sie ist diesmal von der Darstellerin in die Rolle der Regisseurin gewechselt.

Akteure hatten beim Üben bereits viel Spaß

Außerdem feiern diesmal auch zwei "Neue" ihre Premiere bei der Theatergruppe. Erstmals sind Carina Hollinsky und Richard Bloch mit von der Partie. Weil aus den zunächst geplanten acht Akteuren zehn wurden, wechselte man ganz zu Beginn der Probenzeit Anfang Oktober kurzerhand das Stück. Alles kein Problem, meinte die Regisseurin, die schon beim Üben viel Spaß mit ihrer Truppe hatte.

Darunter sind manche, die schon etliche Male auf der Bühne standen. Gerade Annelie Barthel, oder Wolfgang Brünner gehören seit Jahren zu den "Größen". Am längsten bei der Theatergruppe dabei sein dürfte mit Georg Stöhr ein Wiesentheider Original, der bereits Ende der Sechziger Jahre mit auf der Bühne im Pfarrheim stand. "Nicht regelmäßig, ich habe zwischendurch immer wieder einige Jahre pausiert", so Stöhr.

Frau Bürgermeister gewinnt ein Preisausschreiben

Eine der Hauptrollen bekleidet diesmal wieder Stöhrs Sohn Matthias, der schon seit einigen Jahren zu den Stützen der Gruppe zählt. Auf der Bühne mit dabei sind: Brigitte Balke, Annelie Barthel, Richard Bloch, Wolfgang Brünner, Matthias Stöhr, Carina Holinsky, Edith Mahr, Georg Stöhr und Dagmar Spath. Als Souffleur fungiert Gerhard Brand.

Das Stück handelt davon, dass die Frau Bürgermeister bei einem Preisausschreiben ein Wochenende mit ihrem Idol, einem bekannten Schlagersänger gewonnen hat. Die Komödie verspricht viel Kurzweil. Die gute ist überglücklich, bis sie erfährt, dass der Star von einem Fernsehteam begleitet wird. Und das auch noch kurz vor der Hochzeit der Tochter. Natürlich verläuft an dem Wochenende nichts nach Plan, es gibt allerlei Überraschungen und Turbulenzen.

Gespielt wird am Freitag, 6. Januar, Sonntag 8., und Samstag, 14. Januar jeweils 19 Uhr im Pfarrheim Wiesentheid.