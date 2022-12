Das Parken an nicht dafür erlaubten Stellen, wie auch das zu schnelle Fahren im Ortsbereich möchte der Markt Rüdenhausen in Zukunft stärker ahnden. Abhilfe schaffen soll eine Verkehrsüberwachung, über die der Gemeinderat in seiner Sitzung erneut beriet. Bürgermeister Gerhard Ackermann hatte dazu die Frage nach dem Erstellen eines Parkraumkonzepts im Ort aufgeworfen.

Nachdem nun die Straßen und Gehwege im Ortskern im Zuge der Dorferneuerung weitgehend erneuert seien, solle man über eine Festlegung von Parkplätzen für Fahrzeuge nachdenken. Das sei gerade in den Bereichen notwendig, an denen die Gehwege keine drei Zentimeter Höhenunterschied zur Fahrbahn hätten, so Ackermann. Gerade dort sei eine "gezielte Ausweisung von Parkflächen erforderlich", wie er vortrug.

Fachbüro fragen

Ein Grund ist, dass die durch die Dorferneuerung gesetzten neuen Bordsteine an einigen Stellen im Ort wohl durch Fehler bei der Planung zu niedrig gesetzt wurden. Dadurch müssen nun die Parkplätze ausgewiesen und gekennzeichnet werden.

Bürgermeister Ackermann riet, ein Fachbüro zu fragen, wo künftige Parkplätze entlang der Straßen möglich seien. Er wolle diese Flächen nicht einfach so festsetzen. Man solle zunächst den Bedarf an öffentlichen Parkplätzen feststellen, schlug Gemeinderat Martin Lang vor. Es gelte, Parkplätze für Ortsbürger im Ort zu schaffen, meinte er. Nach kurzer Diskussion schlug der zweite Bürgermeister Karl-Heinz Rebitzer vor, dass man in der Frage ein Fachbüro um Rat fragen solle. Darauf einigte sich das Gremium, Bürgermeister Ackermann will nun Angebote einholen.

Kosten: 2000 Euro im Jahr

Außerdem wurde im Rat angesprochen, ob Rüdenhausen bei der Kommunalen Verkehrsüberwachung beitreten solle. Die Kosten dazu würden 2000 Euro pro Jahr betragen, so Bürgermeister Ackermann. Bei einem Beitritt könnte man im Ort "blitzen", also Geschwindigkeitskontrollen machen lassen.

Der Bürgermeister und die Räte überlegten, an welchen Stellen das nötig und möglich wäre. Genannt wurden die Ortseinfahrten von Wiesentheid und Abtswind her, die Ringstraße, wie auch der Bereich der Hindenburgstraße. Grundsätzlich zeigten sich die Räte am Beitritt interessiert. Dieser Tage werde es, so Ackermann, in der VG ein Gespräch mit den Vertretern der Kommunalen Verkehrsüberwachung geben.

Investitionsplan besprochen

Beim Punkt Bürgerfragen ganz am Ende der Sitzung griff der als Zuhörer anwesende Wolfgang Muther das Thema noch einmal auf. "Mit dem Blitzen macht ihr euch keine Freunde", meinte er. Muther schlug vor, die Gemeinde solle mit einem geschickten Parkkonzept dafür sorgen, dass man im Ort nicht zu schnell fahren könne. Er verwies als Beispiel dazu auf die Ortsdurchfahrt in Markt Bibart.

Außerdem wurde in der Ratssitzung der Investitionsplan der Gemeinde für das nächste Jahr besprochen. Auch 2023 wird wieder einiges gebaut, beziehungsweise saniert. Ein Posten dabei ist der vorgesehene Ausbau der Hindenburg- und Schrirnbachstraße im Zuge der Dorferneuerung, der mit 910.000 Euro angesetzt ist. Die Hälfte des Betrags soll durch Zuschüsse zurück fließen. Außerdem sind für die Erschließung der beiden Gewerbegebiete im Norden und Süden der Gemeinde Gelder eingeplant.

Insgesamt, so trug Bürgermeister Ackermann vor, werden für den Ausbau von Straßen Ausgaben von 1,8 Millionen Euro, für die Abwasserbeseitigung 765.00 Euro, sowie für die Wasserversorgung 239.000 Euro, kalkuliert. Erfreulich sei, dass man nach der Schlussrechnug der Sanierung der Wasserleitung rund 50.000 Euro zurück bekomme.

Bürgermeister Ackermann wies darauf hin, dass die Rücklagen der Gemeinde zum Ende diesen Jahres rund 1,4 Millionen Euro betragen. Nahezu den gesamten Betrag benötige man jedoch, um den Haushalt abzudecken.